Governo quer Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve

Foi publicado em Diário da República, esta terça-feira, dia 14 de janeiro, o despacho nº 443/2020 que determina a elaboração das bases do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, assinado pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a Ministra da Agricultura e a Secretária de Estado do Turismo.

«A seca hidrológica na região do Algarve assume hoje um caráter estrutural com tendência de agravamento devido ao efeito expectável das alterações climáticas. A mudança de paradigma na utilização do recurso água impõe-se face à evidência da insuficiente eficácia das medidas até agora adotadas, sendo necessário, por isso, repensar e encontrar novos caminhos em estreita articulação entre a administração, os utilizadores e a comunidade científica», lê-se no despacho.

O governo quer avaliar as disponibilidades e os consumos hídricos atuais, no Barlavento e no Sotavento algarvio, e o estabelecimento de cenários propetivos que tenham em conta os efeitos das alterações climáticas, estabelecer metas e horizontes temporais de eficiência hídrica para os sectores agrícola, turístico e urbano e ainda a identificação de medidas de curto e médio prazo que promovam a reutilização da água tratada e a eficiência hídrica».

O executivo quer ainda estudar «soluções estruturais e novas origens de água que complementem o previsível decréscimo do recurso por via das alterações climáticas».

Caberá à agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) coordenar a elaboração das bases do Plano em estreita articulação com a Águas do Algarve; Administração da Região Hidrográfica do Algarve; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve; Região de Turismo do Algarve; AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve; Federação Nacional de Regantes de Portugal, envolvendo as associações de regantes da região Golfe; Associação Turismo do Algarve e Conselho Nacional da Indústria de Golfe.

De fora, para já fica a Universidade do Algarve.