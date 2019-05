Centenas de crianças vão juntar-se a entidades nacionais e locais na sexta-feira, dia 10 de maio, para dar inicio ao projeto de reflorestação e de proteção do perímetro urbano da vila de Monchique.

A iniciativa é do Forum Algarve, grande superfície gerida pela Multi Portugal, que no Natal de 2018 se associou à Câmara Municipal de Monchique e à Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL) com uma pista de gelo solidária instalada no centro comercial, que permitiu reunir fundos para avançar com um projeto de reflorestação da Serra de Monchique.

Depois de patinarem horas a fio durante esta campanha natalícia, as crianças das escolas vencedoras do concurso «Uma Árvore com Vida», também promovido pelo Forum Algarve durante a época natalícia, vão agora plantar, com as suas próprias mãos, espécies mais resistentes ao fogo, tomando uma consciência real dos perigos do desordenamento do território.

O evento contará com uma homenagem e agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Monchique, na presença do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, do presidente da direção da ASPAFLOBAL, Emídio Vidigal e do diretor do Forum Algarve, Sérgio Santos.