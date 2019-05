O Jardim Manuel Bivar acolhe, de 10 a 12 de maio, uma mostra de produtos e serviços assentes em princípios de sustentabilidade, em áreas como a mobilidade, energias, construção, agricultura, alimentação e valorização dos recursos endógenos.

O programa da Sustent’Algarve 2019 inclui palestras, workshops, uma exposição fotográfica sobre «Sustentabilidade e Tradições», de Antonio Marciano, e a exibição de documentários que visam estimular a reflexão, a transição para novas práticas e o debate sobre os grandes desafios que se colocam atualmente à sociedade e, em particular, ao futuro do Algarve.

Nas palestras, a tónica será posta nas alterações climáticas, com incidência na questão da água e das energias renováveis.

Na sexta-feira, 10 de maio, André Pacheco, investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve) apresentará o projeto Culatra 2030, que pretende tornar a Ilha da Culatra num exemplo de produção e armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis.

Já António Pina apresentará o trabalho desenvolvido pela cooperativa Coopérnico, que tem como objetivo a produção sustentável e descentralizada de energia renovável.

As questões da água serão abordadas nas palestras «Voluntariado Ambiental para a Água», dirigidas por Carlos Reis, técnico da ARH do Algarve, no sábado, 11 de maio.



Depois, no domingo, dia 12 de maio, Maria de Belém, professora na Universidade do Algarve, falará do recém-criado Centro de Competências contra a Desertificação, cuja sede nacional é em Alcoutim.

Os visitantes poderão ainda contar com vários momentos de animação ao longo dos três dias do evento. Também podem fazer yoga, dançar, experimentar veículos eléctricos e degustar sabores «diferentes dos habituais».

A Sustent’Algarve é organizada pela Associação Almargem, pelo GlocalFaro – Grupo informal de cidadãos, pela Associação NewLoops e pela PALP – Plataforma Algarve Livre de Petróleo, com o apoio da Câmara Municipal de Faro e União de Freguesias de Faro.