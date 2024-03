FAGAR lança campanha de poupança de água «Tu Decides»

«Tu decides até à última gota» é a mais recente campanha de sensibilização para a poupança de água, criada pela FAGAR, empresa municipal responsável pela gestão de águas e resíduos no concelho de Faro.

A campanha apela ao uso consciente da água, fazendo uma viagem a um futuro próximo, caso não se tomem, desde já, medidas que garantam o seu uso apropriado.

Para Paulo Gouveia da Costa, «o estado atual é o reflexo e consequência de falta de planeamento e estratégia no passado recente, e incumbe sobretudo aos governos e às autarquias uma maior responsabilidade no reequilíbrio futuro do atual status quo, mas é imperativo que os consumidores e utilizadores de água façam um uso consciente e cívico deste recurso escasso, e que todos assumam a sua quota parte de responsabilidade na resolução do problema», afirma o presidente do conselho de administração da FAGAR.

Num momento em que os olhos de todos estão colocados na seca que grassa no Algarve, todos devem tomar consciência da necessidade de mudar hábitos de modo a garantir a água necessária ao consumo humano nos próximos anos.

O Algarve enfrenta, na última década, um longo período de seca meteorológica e hidrológica, que obriga à consciencialização da preservação deste bem precioso e vital, para que sejam garantidas reservas para os anos vindouros e é sobre essa premissa que se foca a campanha.

A campanha «Tu Decides até à última gota» decorrerá durante os próximos meses, com novos spots de vídeo de sensibilização para a utilização consciente da água em atividades diárias.