Executivo de São Brás de Alportel quer novas barragens no Algarve

O executivo municipal são-brasense aprovou na terça-feira, dia 12 de novembro, por unanimidade, uma moção em defesa da urgente construção de novas barragens no Algarve, nomeadamente a Barragem do Monte da Ribeira, no concelho de São Brás de Alportel.

Num momento em que todos os concelhos do Algarve estão já em situação de seca severa, uma situação da maior preocupação e gravidade, que carece de rápida intervenção, o executivo municipal são-brasense considera urgente proceder à construção de novas barragens.



A moção apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, e aprovada por unanimidade, tem por base o Programa de Ação para as Alterações Climáticas aprovado em agosto, deste ano, pelo governo Português, bem como o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) que aponta para a necessidade de aumentar as disponibilidades hídricas no Algarve e a reavaliação da viabilidade de construção de novas barragens, entre as quais a Barragem de Alportel, cujo projeto inicial remonta a 1981 e que neste momento se impõe da maior premência.



A moção está fundamentada no Relatório Especial Global Warming of 1.5ºC das Nações Unidas e em diversos estudos apresentados pela comunidade científica, que alertam para as alterações climáticas que estão a ocorrer a nível planetário e para as suas implicações e riscos futuros.



A construção desta nova albufeira irá contribuir para a resiliência do sistema hidráulico, além de ser uma medida de reforço da capacidade de armazenamento, assegurando as necessidades de água para consumo humano e para rega agrícola, sem prejuízo de outras opções complementares, como é o caso da barragem da Foupana, no concelho de Alcoutim, permitirá ainda assegurar a contenção de cheias em Tavira.

A moção será remetida para a Assembleia Municipal, para diversas entidades competentes e para o Governo Português, em defesa da concretização deste projeto estruturante para o Algarve.