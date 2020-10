Encontro «Água e Sociedade» debate sustentabilidade no Algarve

A Algfuturo – União pelo Futuro do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg) vão realizar um debate subordinado ao tema «Água e Sociedade», no sábado, dia 17 de outubro, com às 9h00, no Auditório 1.5, do Complexo Pedagógico do Campus da Penha. A sessão de encerramento contará com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

No primeiro painel (9h45), que irá centrar-se no «Enquadramento e evolução do conhecimento», José Paulo Monteiro, docente da UAlg, trará a debate a «Água: Passado, Presente e Futuro dos Usos, Gestão e Conhecimento».

Manuela Moreira da Silva, docente da UAlg, falará sobre «Origens Alternativas e Uso Eficiente da Água no Atual Cenário de Alterações Globais», e Luís Chícharo, também docente da UAlg, abordará a «Água e Sustentabilidade dos Ecossistemas».

No mesmo painel, António Carmona Rodrigues, docente da Universidade Nova de Lisboa (UNL) traçará uma perspetiva sobre as «Origens, Evolução e Abastecimento de Água a Sul do Tejo».

O segundo painel (11h30) dedicado à «Gestão e Uso» iniciar-se-á com Pedro Coelho, administrador regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Administração Regional Hidrográfica (ARH) do Algarve, que apresentará a «Água nas Origens: Situação Atual e Perspetivas Futuras».

Já Joaquim Peres, presidente da Águas do Algarve, falará sobre «Água para o Consumo Humano».

Este painel terminará com a apresentação «Água para a Agricultura», por Pedro Valadas Monteiro, diretor Regional da Agricultura e Pescas do Algarve. João Reis, da Algfuturo, será o moderador dos dois painéis.

Da parte da tarde, às 14h30, tem início o terceiro painel, intitulado «Agricultura: culturas, tecnologias avançadas e rega», que conta com as seguintes intervenções: José Carlos Tomás (Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve); Pedro Nascimento (Associação dos Regantes do Sotavento), João Garcia (Associação dos Regantes de Silves); Helder Henriques (Associação dos Regantes de Alvor); José Oliveira (AlgarOrange); João Bento (Madrefruta).

Francisco Piedade, diretor do jornal Região Sul (online) será o responsável pela moderação.

Às 16h15 está marcado o último painel, dedicado ao «Turismo: usos públicos, alojamentos, golfe».

Participarão neste painel José Carlos Rolo (CM Albufeira), João Fernandes (RTA), Custódio Moreno (IPDJ), Elidérico Viegas (AHETA), e António Miranda (Associação Portuguesa de Greenkeepers).

A moderação estará a cargo de Hugo Rodrigues, jornalista do Sul Informação.

Às 17h45, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, presidirá à sessão de encerramento, que também contará com a presença do presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.

O encontro é aberto a toda a comunidade, através de transmissão via streaming (link a disponibilizar em breve).