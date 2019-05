Dragagem em Santa Luzia recolheu sete toneladas de lixo

A Docapesca informou hoje, segunda-feira, 6 de maio, que concluiu os trabalhos de dragagem para o acesso marítimo aos cais flutuantes do porto de pesca de Santa Luzia, em Tavira, um investimento próximo dos 150 mil euros que permite o restabelecimento das condições de segurança, navegabilidade e de estacionamento de embarcações dos pescadores.

Durante os trabalhos foi possível recolher perto de sete toneladas de lixo que estavam no fundo desta bacia. Estes resíduos seguiram para tratamento em vazadouro. Os sedimentos arenosos seguiram para alimentar a Praia da Terra Estreita, de acordo com as orientações da APA/ARH.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.