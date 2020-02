Workshop Internacional «Culatra, Uma Comunidade Energética Sustentável» insere-se no âmbito da iniciativa Culatra 2030.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, a Universidade do Algarve (UAlg), a Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC) e a Make it Better (miB), em colaboração com um vasto conjunto de entidades públicas e privadas, nacionais e Europeias, realizam, nos dias 13 e 14 de fevereiro, no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve Algarve e na Ilha da Culatra respetivamente, o Workshop Internacional «Culatra, Uma Comunidade Energética Sustentável».

Integrado no âmbito da iniciativa Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável, o Workshop explora, através de um programa diversificado, os diferentes pilares de uma agenda de transição energética piloto, centrado na experiência em curso na Ilha da Culatra, a qual é reconhecida pelo Secretariado Europeu para a Energia Limpa nas Ilhas da UE como exemplo para mais de duas mil ilhas Europeias.

Trata-se assim de um grande evento de partilha do conhecimento, de encontro e debate de ideias, em torno dos pilares sobre os quais se constrói uma comunidade mais sustentável, capacitada e economicamente viável.

Pretende-se igualmente com o evento recriar um espaço privilegiado para o envolvimento dos agentes públicos e privados na criação de uma plataforma de entendimento que favoreça e promova a operacionalização da agenda de transição energética, e a identificação de soluções viáveis para garantir o futuro das comunidades da Ilha da Culatra.

Fruto do seu reconhecimento e afirmação no contexto regional, nacional e Europeu, a iniciativa Culatra 2030, coordenada pela Universidade do Algarve, assume-se assim como um dos mais relevantes empreendimentos de sustentabilidade e de transição energética, suportado na íntegra por um amplo processo de participação comunitária.

A sessão de abertura contará com a presença de André Pacheco, Investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da UAlg e Coordenador da iniciativa Culatra 2030, Sílvia Padinha, Presidente da AMIC, e José Nunes, presidente da Make it Better.

A iniciativa Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável, coordenada pela Universidade do Algarve, e implementada em parceria com a AMIC e a Make it Better, está a criar uma comunidade piloto em energias renováveis na Ilha da Culatra, Ria Formosa, Algarve.

O objetivo principal da iniciativa é posicionar a região do Algarve como centro de excelência em investigação e formação em energias renováveis, com vista à descarbonização da sua economia através da criação de pontes efetivas entre a comunidade local, a investigação no sector renovável e as empresas da região.

Como objetivos indiretos destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental, a adaptação da ilha às alterações climáticas e a contribuição para o aparecimento de projetos dinamizadores da economia circular.

Organização

Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC)

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

Make it Better – miB

Secretariado Energia Limpa para as Ilhas da União Europeia – Clean Energy for EU Islands

Universidade do Algarve (UAlg)

Entidades Promotoras