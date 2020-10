Comité Insular da Ilha da Culatra apresentado amanhã

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRA), a Universidade do Algarve (UAlg), a Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC) e a Make it Better (miB) assinam o acordo de constituição do Comité Insular da Ilha da Culatra, amanhã, dia 9 de outubro, sexta-feira, às 10h45, no Auditório da Biblioteca Municipal de Faro.

Além daquelas entidades, a sessão contará com a presença de dirigentes e representantes de várias outras instituições com jurisdição e ou intervenção na ilha da Culatra, tais como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)/ Parque Natural da Ria Formosa, Câmara Municipal de Faro, União de Freguesias de Faro, Capitania do Porto de Olhão, Docapesca, Águas do Algarve, ALGAR, FAGAR, AREAL, Associação Nossa Senhora dos Navegantes, Clube União Culatrense, Guerreiro & Guadiana, entre outras.

Previsto para os dias 7, 8 e 9 de outubro, o evento «Culatra, Ilha Sustentável» constitui mais um importante marco na estratégia e planos de ação preconizados pela iniciativa Culatra2030 (Comunidade Energética Sustentável), um dos mais marcantes empreendimentos de sustentabilidade e de transição energética à escala nacional.

O evento, que assinala o início do processo de certificação para a sustentabilidade a implementar no âmbito da SMILO – Sustainable Islands, afirmando-se enquanto espaço participativo, deverá reunir as diferentes visões, saberes e jurisdições existentes sobre o território e suas comunidades, providenciando assim uma nova oportunidade para a discussão aberta em torno do modelo que conduzirá a ilha à sustentabilidade e à sua certificação.