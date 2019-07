Coletivo jovem quer salvar camaleões algarvios com projeto no OPJP

Grupo participou no Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) 2019 com o objetivo de salvar os camaleões algarvios.

A proposta deste grupo de jovens portugueses contempla a construção do Centro de Recuperação e Investigação desta espécie, que em Portugal só existe no litoral algarvio.

A sobrevivência do réptil «encontra-se ameaçada pela fragmentação do território, bem como pelos constantes atropelamentos e capturas ilegais», segundo os autores do projeto.

Para reverter esta situação, o grupo de jovens sugere a construção do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve (CRICA), num projeto que já é finalista do Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) 2019 e que se encontra em votação pública nacional até 4 de Agosto.

Miguel Villa de Brito, um dos jovens da equipa SOS Camaleão, explicou ao «barlavento» que «o objetivo é replicar um pouco o que se faz com o lince ibérico».

«Já existe um centro na Ria Formosa (RIAS) a trabalhar com camaleões, e ainda teremos de decidir se propomos o nosso trabalho dentro do mesmo, ou se o faremos noutro contexto», explica o mentor, que admite ter avançado com o projeto ainda que não tenha pedido parecer às entidades com competência nesta matéria.

Podem votar jovens cidadãos portugueses e jovens estrangeiros a residir em Portugal, entre os 14 e os 30 anos.

Para o fazer, devem enviar uma SMS (gratuita) para o 4310 com o seguinte texto: 50 (número do Cartão de Cidadão completo) autorizo. Exemplo: 50 123456781ZY6 autorizo.