CÍVIS debate o «Algarve e a água que (não) temos» em Faro

A CÍVIS – Associação para o Aprofundamento da Cidadania irá realizar, na quinta-feira, dia 12 de março, às 18 horas, no Club Farense, a segunda sessão do ciclo de «Encontros», desta vez com um debate subordinado ao tema «O Algarve e a Água que (não) temos».

Estarão presentes Gonçalo Duarte Gomes, arquiteto paisagista; Júlio Sousa, da Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Loulé; José Paulo Monteiro, Coordenador do Centro de Ciências e Tecnologias da Água CTA-UAlg e ainda Teresa Fernandes, porta-voz da Águas do Algarve.

Serão debatidos temas como «Centrais de Dessalinização no Algarve, uma solução?», «A Falta de água: que soluções se vislumbram?» e «Água – principais desafios para a região».

A forte presença e o mediatismo que as alterações climáticas têm ganho no espaço público, «exige-nos abrir aos cidadãos o necessário espaço de informação, reflexão e debate, apoiado nos valores do conhecimento científico e social, pela participação de convidados de mérito e ativismo reconhecidos», diz a organização.

A CÍVIS, «tendo assumido o compromisso de promover um conjunto de iniciativas que terão como objectivo debater, ouvir, informar, propor e intervir sobre as questões relacionadas com o ambiente», promove assim este debate de ideias. A entrada é livre.