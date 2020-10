Centro Ciência Viva de Tavira leva «Ação Lixo Marinho!» a Berlim

Projeto «Ação Lixo Marinho!» do Centro Ciência Viva de Tavira selecionado para participar no Festival Internacional de Ciência Cidadã em Berlim.

O projeto «ALIMAR – Ação Lixo Marinho!» promovido pelo Centro Ciência Viva de Tavira (CCVT), foi um dos projetos internacionais selecionados para participar no Festival de Ciência Cidadã que decorre de 14 a 15 de outubro em Berlim.

Este evento é organizado no âmbito da Conferência sobre Ciência Cidadã, que este ano se foca no «Conhecimento para Mudança: Uma década de Ciência Cidadã (2020-2030) em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)», sendo possível a participação à distância através da plataforma virtual.

O Centro Ciência Viva de Tavira participará neste evento de virtualmente através da plataforma da conferência HOPIN LIVE.

O projeto «Ação Lixo Marinho!» insere-se na temática da Literacia do Oceano e as diversas atividades destinadas a envolver quer a comunidade em geral, quer o público escolar, têm como principal objetivo estimular a reflexão, inspirar a mudança de comportamentos e contribuir para o estabelecimento de gerações futuras que concebem o Oceano, os seus recursos e os serviços por ele prestados como uma riqueza a ser explorada com responsabilidade.

O financiamento para o projeto «Ação Lixo Marinho!» provém do Fundo Azul, um mecanismo de incentivo financeiro do Ministério do Mar, e a sua ação estende-se ao território nacional dado o consórcio liderado pelo Centro Ciência Viva de Tavira, e do qual fazem parte mais 11 entidades portuguesas ligadas à promoção e divulgação de ciência (Centro Ciência Viva do Algarve, Centro Ciência Viva de Lagos, Centro Ciência Viva do Lousal, Centro Ciência Viva de Vila do Conde e Expolab – Centro Ciência Viva), investigação (ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, o Instituto Português do Mar e Atmosfera, e a Universidade do Algarve), gestão ambiental (Agência Portuguesa do Ambiente e Cascais Ambiente) e à defesa do meio ambiente (Marmeu – Associação de Defesa do Ambiente).

Mais informação sobre o projeto «ALIMAR – Ação Lixo Marinho!» aqui.