Celebração anual da natureza de Sagres começa já amanhã

Começa amanhã, sexta-feira, dia 2 de outubro, mais uma edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres.

Até segunda-feira, dia 5 de outubro, miúdos e graúdos vão poder participar em atividades de observação de aves e cetáceos, workshops de fotografia, ilustração, caminhadas e muitas outras atividades, distribuídas entre o centro da vila de Sagres e o Cabo de São Vicente.

Este ano o festival vai ser diferente, mas há coisas que não mudam, pois as aves e a beleza de Sagres continuarão a marcar presença.

Tendo em conta a situação de contingência devido à pandemia de COVID-19, a organização estabeleceu, em conjunto com as entidades regionais de saúde, regras e procedimentos que visam acautelar a segurança de todos.

Além do uso obrigatório de máscara em determinados locais, foi estabelecido um número máximo de participantes para todas as atividades.

É, portanto, aconselhável que se inscreva o quanto antes para assegurar lugar nas atividades desejadas.

Em paralelo ao já habitual programa com atividades distribuídas por vários locais de Sagres, irá decorrer o Festival Online, uma novidade desta edição que vai permitir a quem não puder vir a Sagres, acompanhar palestras ou workshops à distância de um clique.

As inscrições nesta fase já só podem ser efetuadas no secretariado do festival, no Forte do Beliche.

Algumas atividades apenas abrirão vagas durante o evento.

As novidades do festival podem ser encontradas em no site oficial, no Facebook e Instagram.

O festival é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.