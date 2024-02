Castro Marim alarga campanha de compostagem doméstica ao agroturismo

Castro Marim reforça a campanha de compostagem «Compostar é Dar Vida, é Valorizar!», ao alargar a iniciativa aos estabelecimentos de agroturismo e turismo rural do concelho.

«Compostar é Dar Vida, é Valorizar!» é o mote do projeto de compostagem doméstica, agora reforçado pela Câmara Municipal de Castro Marim, que pretende continuar a entregar compostores à população, tendo alargado a iniciativa aos estabelecimentos de agroturismo e turismos rurais que podem solicitá-los, estando limitados a dois por estabelecimento e ao stock existente.

Este é o primeiro passo de um plano de ação e operacionalização da gestão de biorresíduos mais abrangente no concelho, que amplia o leque de soluções de valorização de resíduos urbanos biodegradáveis, neste caso do os bioresiduos domésticos.

Em paralelo, também serão instalados compositores comunitários destinados àqueles que não tenham condições para a colocação do compostor doméstico e que servem para promover a separação deste tipo de resíduos em comunidades mais alargadas.

Recorde-se que a compostagem é um processo natural de reciclagem de matéria orgânica, que permite aproveitar os resíduos provenientes da cozinha e jardim e transformá-los num fertilizante rico em nutrientes, a que se chama composto.

Para aderir a este programa e garantir o seu compostor doméstico, basta inscrever-se no Gabinete de Apoio ao Munícipe ou enviar a ficha de inscrição, disponível aqui, por e-mail ([email protected]) ou por correio, para Câmara Municipal de Castro Marim, Rua Dr. José Alves Moreira, n.º 10, 8950-138 Castro Marim.

Os interessados devem cumprir as condições de adesão, como possuir residência permanente no concelho e moradia que possua jardim ou logradouro, com espaço para colocar um compostor doméstico e posteriormente utilizar o composto produzido.

Esta iniciativa está a ser desenvolvida no âmbito da candidatura ao programa «Biobairros – da terra à terra», do Fundo Ambiental, que disponibilizou financiamento para implementação de soluções de separação e reciclagem na origem.