Campanha ambiental mostra um «Algarve, Bonito por Natureza»

Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo do Algarve, mantendo o conceito criativo «Algarve, Bonito por Natureza», iniciado em 2018, com enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património natural da região, que é o principal destino turístico do país.

A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o destino como é a Natureza.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere que «neste tempo de pandemia, temos que persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é riquíssimo e único».

«Aproveitar, Respeitar e Proteger» são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital.

Neste contexto, os materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de uma mensagem inspiracional: «Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o. Abraça-o tu também».

É nas redes sociais, designadamente Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário.

Está também incluída a divulgação nos meios próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.

Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre no âmbito da candidatura «SustenTUR Algarve – preservação do património natural e cultural da região do Algarve» ao Programa «VALORIZAR – Linha de Apoio à Sustentabilidade» do Turismo de Portugal.