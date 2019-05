Autoridade Marítima Nacional treina Combate à Poluição em Quarteira

Está previsto participarem ativamente no exercício cerca de 75 elementos das várias entidades envolvidas, na quarta-feira, 15 de maio.

Tendo presente as orientações expressas na Resolução do Conselho de Ministros nº25/93, de 15 de abril, que aprova o Plano Mar Limpo, e as responsabilidades nele atribuídas à Autoridade Marítima Nacional, está agendado para o dia 15 de maio, um exercício de combate à Poluição do Mar por Hidrocarbonetos, a decorrer na área da Docapesca de Quarteira e praia contígua a poente, entre as 0h00 e as 15h00.

Este exercício será conduzido pela Autoridade Marítima Nacional, através do Departamento Marítimo do Sul, e tem como objetivo o treino, preparação, organização e avaliação do desempenho das equipas de intervenção do Departamento Marítimo do Sul/Comando da Zona Marítima do Sul e da Capitania do Porto de Faro em resposta a incidentesde poluição, bem como treinar a interaçãocom outras autoridades e entidades responsáveis nas suas áreas funcionais e de jurisdição assim como o seu envolvimento no plano de contingência regional.

Os cenários pretendem simular são alavagem ilegal de porões por um petroleiro em passagem na costa do Algarve, em que a mancha de hidrocarbonetos derramada (500 litros de crude) através da deriva do poluente, atinge a costa na zona da praia a poente da Docapesca de Quarteira, provocando a contaminação da praia e o arrojamento de animais marinhos; um acidente com uma embarcação de pesca em manutenção na rampa dos estaleiros localizados na Docapesca de Quarteira, provocando o derrame de 200 litros de óleo hidráulico para a rampa e a escorrer para a água; e por fim, a rotura de uma mangueira durante o reabastecimento de uma embarcação junto ao posto de reabastecimento da Docapesca de Quarteira, provocando o derrame de 100 litros de gasóleo no cais e água junto ao posto de reabastecimento.

Por forma minimizar os danos ambientais, proteger a atividade económica e a biodiversidade local, serão desenvolvidas pela Autoridade Marítima Nacionalações de combate aos derrames de hidrocarbonetos na área da Docapesca de Quarteira e praia adjacente a poente e uma equipa do Zoomarine irá treinar os seus próprios procedimentos de descontaminação, estabilização e remoção de animais marinhos arrojados na praia.

A realização de um exercício desta natureza providencia a oportunidade de treinar as funções e as responsabilidades de todas as entidades na tomada de decisões cruciais e na mobilização dos recursos adequados, pelo que foram convidados a participar no exercício a Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, a Autoridade Portuária – DOCAPESCA, SA, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Associação de Pescadores de Quarteira (Quarpesca) e o Zoomarine. Foram também convidados a participar na qualidade de observadores a Universidade do Algarve – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.

