A autarquia de Lagoa desaconselha banhos no Sítio das Fontes, em nota enviada à imprensa, hoje, sexta-feira, 16 de agosto,

«Em virtude da prolongada ausência de precipitação na região algarvia, a generalidade das nascentes na bacia do Arade, têm vindo a diminuir acentuadamente o seu caudal».

«Esta redução gradual e acentuada tem levado à diminuição do volume de água na caldeira do moinho do Sítio das Fontes, em Estômbar».

Assim, «de modo a evitar a estagnação de águas na caldeira do moinho, as comportas são abertas com frequência, de forma a promover uma maior renovação».

Esta operação, contudo, «não garante uma qualidade de água compatível com o uso recreativo, pelo que não se recomendam as atividades balneares».

A normalização deste cenário, «a acontecer, verificar-se-á apenas a partir das próximas chuvas, em função da precipitação que vier a ocorrer. Se a escassez de chuva persistir nos próximos meses, não se prevê a alteração da presente situação», acrescenta a autarquia que agradece a compreensão dos veraneantes.