Associação X-EduQual organiza recolha de resíduos na Praia de Faro

A Associação X-EduQual vai organizar uma ação de sensibilização e recolha de resíduos na Praia de Faro, no próximo dia 18 de maio, sábado, com o objetivo de assinalar o Dia Internacional do Mar.

A recém-criada coletividade farense convida «todos os interessados a juntarem-se a nós às 9h30, no areal, em frente ao WAX Restobar e, além de uma manhã amiga do ambiente, prometemos também momentos de diversão e até de exercício físico com uma aula de circuito dinamizada pelos personal trainers Duarte Santos e Daniel Costa, do Gymnasium Faro».

A Algar vai apoiar esta ação, o que permite a disponibilização de sacos e luvas para a recolha de resíduos. A organização aconselha aos participantes «que tragam chapéu, roupa clara e protetor solar».