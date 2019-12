AMAL quer respostas concretas à seca no Algarve

«A questão da seca no Algarve é preocupante. Temos de ser proativos e começar já a desenvolver, no terreno, medidas de curto prazo para a mitigação das alterações climáticas que assolam a nossa região».

Foi desta forma que António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) começou a reunião que decorreu, na sede da Comunidade Intermunicipal do Algarve, em Faro, com todos os representantes das autarquias algarvias, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente Pimenta Machado e o responsável pelas Águas do Algarve.

O encontro decorreu na sequência de uma reunião de trabalho, realizada no final de novembro, com a presença dos ministros do Ambiente, Agricultura, secretária de Estado do Turismo e empresas ligadas ao sector do turismo, mas agora com a presença dos responsáveis dos 16 municípios algarvios.

O foco da reunião foram os efeitos da seca na região e as medidas necessárias para o combate aos efeitos das alterações climáticas a curto, médio e longo prazo.

O vice-presidente da APA, Pimenta Machado, começou por dar conta, em traços, gerais, da capacidade atual das barragens na região, revelando que a zona do sotavento é a que traz mais preocupações e que, «se não chover teremos, com toda a certeza, um problema de falta de água no próximo ano».

Para aquele responsável é fundamental continuar, e reforçar, as medidas de contingência já identificadas, como sejam a sensibilização da população para esta problemática, a reutilização das águas residuais e as restrições no licenciamento de novas captações de água subterrânea, medidas que, segundo o mesmo, já estão em vigor.

O documento que contemplará as medidas para mitigar esta questão, o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, já identifica algumas medidas que devem ser desde já postas em prática, nomeadamente a medição exata das disponibilidades de água na região, os consumos hídricos atuais, e ações que promovam soluções, a curto e médio prazo, como seja a reutilização de água tratada.

De acordo com o representante da empresa Águas do Algarve, Joaquim Peres, «este problema existe e é estrutural, não é circunstancial».

Referindo que a empresa já começou a desenvolver algumas ações no sentido de diminuir esta situação, referiu que é mesmo fundamental que se equacione de forma mais estruturada a questão da reutilização e que se avance com um combate mais apertado às perdas de água e intrusões salinas na rede.

Outras soluções que estiveram em cima da mesa foram a construção de uma nova barragem no Algarve, medida aliás já preconizada no estudo este ano apresentado publicamente pela AMAL, o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Algarve (PIAAC) e a questão da criação de uma central de dessalinização da água do mar.

Para António Miguel Pina é claro que, a curto prazo, os 16 municípios do Algarve devem em conjunto e em primeira linha ter o compromisso de mitigação destas medidas para combate à seca, no que à escala dos municípios poderá ser feito, nomeadamente controlar e combater as perdas de água, apostar numa mudança de hábitos de consumo da água, apostar na promoção da reutilização das águas residuais para usos urbanos e de rega, ou equacionar a alimentação de aquíferos.

«Chova muito ou não, esta questão não pode ser abandonada. Cabe-nos, a nós autarcas, fazer o que estiver ao nosso alcance para pôr em prática soluções que possam, a curto prazo, minimizar os efeitos da seca», sublinhou.