AMAL promove formação para Sapadores Florestais

Já está garantida nova ação semelhante para o próximo ano.

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito do projecto CILIFO, promoveu em São Marcos da Serra a formação «Condução e operação com o trator em segurança», com a participação de 14 participantes, nomeadamente Sapadores Florestais da AMAL, Silves e Portimão.

O projeto CILIFO – Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, do qual a AMAL é entidade parceira, pretende reforçar e promover a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os Dispositivos de Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais dentro da área de cooperação da Euro Região Alentejo – Algarve – Andaluzia e a criação de emprego duradouro e de qualidade, na área de influência do projeto.

Pretende ainda reduzir o custo económico dos incêndios, fomentando a economia rural ligada à paisagem, e melhorar a capacidade de resposta perante os incêndios florestais das entidades e autoridades implicadas no combate aos mesmos nas três regiões participantes.

Para o próximo ano está já prevista a realização de um outro curso, igual ao acima referido, e mais duas formações de «Tratores agrícolas adaptados ao trabalho florestal – constituição, funcionamento e manutenção».

O projecto tem uma duração de três anos (1/1/2019 a 12/12/2021) e dispõe de um orçamento total de 24,6 milhões de euros, dos quais 75 por cento são financiados pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA Espanha-Portugal – Interreg POCTEP (2014-2020).