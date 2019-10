Alterações climáticas trazem Pedro Martins Barata a Loulé

Pedro Martins Barata é o convidado da próxima conferência integrada no Ciclo «Horizontes do Futuro», no dia 24 de outubro, às 21h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé.

Em destaque vai estar um tema na ordem do dia em todo o mundo e que faz parte da agenda da Câmara Municipal de Loulé: «Os desafios da mitigação e da adaptação às alterações climáticas».

As alterações climáticas e a transição energética colocam desafios a todos os níveis da governação. Por um lado, a capacidade de «resolver» o problema das alterações climáticas é limitada a todos os níveis pela escala do problema.

Por outro lado, a ubiquidade dos impactos e das causas das alterações climáticas implicam o repensar do nosso atual modelo social e económico, implicando mais do que reformas, revoluções em alguns dos sistemas que hoje temos como estáveis.

O convidado, Pedro Martins Barata, é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, e tem um mestrado em Economia, pela London School of Economics, onde se especializou em avaliação e política ambiental.

É CEO da GET2C e coordena a área de clima, consultoria estratégica, política, energia e carbono.

Tem mais de 20 anos de experiência em política climática e mercados de carbono, tendo exercido as funções de consultor regular do Banco Mundial, das Nações Unidas e Comissão Europeia na área da mitigação das alterações climáticas, sendo team leader em variados projetos de consultoria em geografias como Marrocos, Tunísia, Vietname, Costa Rica, Angola e Colômbia.

Foi membro e vice-presidente do Comité Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para o Protocolo de Quioto e vice-presidente do Painel de Metodologias, onde participou na elaboração, aprovação e revisão de metodologias MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para projetos de redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE).

Prestou assessoria política de clima ao Ministério do Ambiente de Portugal e foi membro da delegação portuguesa e europeia para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, em negociações europeias e das Nações Unidas.

É coordenador do Roteiro para a Neutralidade Carbónica em Portugal, projeto do Ministério do Ambiente e Transição Energética.

Foi ainda consultor sénior de Política na Comissão Interministerial para as Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente de Portugal, onde supervisionou o Roteiro Nacional de Baixo Carbono, a implementação de planos setoriais de mitigação de emissões de GEE e a participação do Governo Português em fundos internacionais de carbono.

Esta conferência tem entrada livre.