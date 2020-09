Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve viu aprovada a candidatura #AÚltimaGota_Algarve, submetida ao Fundo Ambiental, no âmbito do programa ENEA 2020 – Produção e consumo sustentáveis. Projeto inclui um Guia Digital – Dicas de poupança de água e descodificador de políticas ambientais.

A campanha #AÚltimaGota_Algarve tem vindo a ser desenvolvida pela Almargem desde fevereiro, com o objetivo de informar e sensibilizar o público para uma mudança de atitudes e comportamentos na gestão da água, recurso precioso e esgotável.

Preocupada com a situação em que a região do Algarve se encontra, estando exposta a um conjunto de vulnerabilidades climáticas que potenciam a atual crise hidrológica, a Almargem formou, em janeiro de 2020, um grupo de trabalho composto por sócios, voluntários de diferentes áreas, com interesse e conhecimento nas temáticas do uso de água, agricultura, reutilização de águas residuais e intervenção ambiental e cívica.

Partindo desta iniciativa de sensibilização e informação, a aprovação desta candidatura irá permitir levar esta campanha a uma nova dimensão, baseada numa estratégia regional de Educação Ambiental que irá abranger os 16 municípios do Algarve.

Serão promovidas várias ações de informação para o público, como a realização de dois webinars, com oradores convidados de áreas especializadas, um deles com o objetivo de desmistificar o uso das águas residuais e de aumentar a confiança na utilização deste recurso, e outro em que se propõe um debate sobre o passado, o presente e o futuro da água e da paisagem Mediterrânica no Algarve.

Será ainda desenvolvida uma ação de capacitação, composta por vários módulos, sob a temática «Cada gota conta», com o objetivo de contribuir para a implementação do Decreto-lei nº 119/2019 de 21 de agosto que regulamenta a Água para Reutilização (ApR). Pretende-se que os participantes possam ficar capacitados para proceder ao licenciamento de uma ApR e conhecer os vários modelos de tratamento de águas residuais.

A sensibilização para uma mudança comportamental, perante o consumo desenfreado de água a que assistimos atualmente, será também disseminada através de uma curta-metragem de animação e de uma exposição itinerante.

Esta exposição irá proporcionar ao visitante uma experiência interativa, levando-o a conhecer informações sobre o consumo de água no mundo, em Portugal e no Algarve, afunilando esta abordagem para áreas diversas como o setor doméstico, a agricultura, os campos de golfe e o turismo.

Um jogo online em formato de Quiz ficará agregado ao website já existente da Almargem e irá testar os conhecimentos dos participantes.

Este quiz será também divulgado junto do público-escolar, fomentando o seu uso como uma ferramenta para os alunos e professores do 1º ciclo de escolaridade, na temática da água, procurando informar e sensibilizar de uma forma leve, lúdica e didática.

O público escolar da região será envolvido em mais algumas ações, mas em formatos adaptados à realidade atual de situação de pandemia pela COVID-19, privilegiando assim os canais online.

Com o objetivo de disponibilizar e simplificar a informação para toda a população, será elaborado um «Guia Digital – Dicas de poupança de água e descodificador de políticas ambientais», que pretende incentivar a adoção e alteração de comportamentos que levem ao uso eficiente e à poupança de água, despertando ou aumentando a sua consciência ambiental.

Serão utilizadas, para o efeito, muitas das dicas já divulgadas pela Almargem ao longo deste ano, sob a forma de “Desafios”, na página de Facebook da associação.

As ações previstas na candidatura #AÚltimaGota_Algarve serão desenvolvidas até ao próximo dia 30 de novembro.

A Associação pretende dar continuidade ao trabalho nesta temática, aproveitando os recursos que serão criados neste âmbito para a disseminação de informação, chegando a um maior número de pessoas, e prosseguindo também com os esforços que tem vindo a desenvolver para reunir com as diferentes entidades com poder de decisão e gestão da água na região.

A Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, fundada em 1988, é uma Organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA), de âmbito regional, com sede em Loulé, que desenvolve ações em várias áreas, nomeadamente no foro da conservação do património natural e cultural, da educação para o desenvolvimento sustentável e da intervenção e educação comunitária.