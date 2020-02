A Associação Almargem promove, na terça-feira, dia 3 de março, a sessão de apresentação dos resultados do projeto «Via Algarviana – Um Elogio à Natureza» no Mercado de Castro Marim, às 10 horas.

Com a participação dos vários parceiros do projeto, será feito um balanço sobre os objetivos e contributos das atividades que foram desenvolvidas no âmbito desta candidatura aprovada ao Fundo Ambiental, incluída no aviso «Educarte: Educar para o Território» no âmbito do programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, desenvolvida pela Associação Almargem entre os meses de setembro a novembro de 2019.

Abrangendo os municípios parceiros de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo, centenas de pessoas percorreram a Via Algarviana e as suas infraestruturas complementares nestes territórios de baixa densidade em ações de capacitação e workshops temáticos e ainda em ações de Educação Ambiental para escolas.

Com o objetivo de interpretar este território em diferentes temáticas, nomeadamente turismo sustentável, geodiversidade, biodiversidade, botânica e património cultural, estas ações foram dirigidas a diferentes públicos-alvo: empresários, decisores e técnicos de administração regional e local e população geral.

Nesta sessão, serão também divulgados os produtos resultantes do projeto, desenvolvidos com o intuito de envolver e sensibilizar o público para os valores territoriais abrangidos pela Via Algarviana.

Entre as novidades, será apresentado um vídeo em formato documentário, um guia digital com propostas de atividades pedagógicas para o público escolar do 1º ciclo, e ainda um jogo didático que será agregado ao novo sítio eletrónico da Via Algarviana e que pretende testar o conhecimento dos utilizadores ao nível da biodiversidade e património cultural do território ao longo daquele percurso.

O evento culmina com a inauguração da exposição temática «Via Algarviana – Um Elogio à Natureza: Os Ofícios Tradicionais», às 12h00.

Esta exposição, de carácter itinerante, reúne uma mostra das peças e elementos identificativos das artes e ofícios dos territórios de baixa densidade abrangidos pelo projeto, propondo uma viagem pela cultura e património singular do Algarve.

A mostra estará patente até ao dia 17 de Abril, no Mercado Local em Castro Marim.

A sessão é gratuita e aberta ao público geral. O programa completo do evento pode ser consultado no website da Via Algarviana.

Sobre o projeto «Via Algarviana – Um Elogio à Natureza»

O projeto «Via Algarviana – Um Elogio à Natureza» insere-se na candidatura aprovada pelo Fundo Ambiental ao programa «EducarTE: Educar para o Território», aprovada pelo Fundo Ambiental no âmbito do programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020.

«Via Algarviana – Um Elogio à Natureza» assenta numa estratégia regional de educação ambiental que abrange os municípios de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo, desenvolvendo ações de valorização nos territórios de baixa densidade que pretendem envolver os cidadãos, as escolas, o sector empresarial, decisores e técnicos de administração regional e local.

Este conjunto de ações pretende ter repercussão pelos restantes municípios parceiros da GR13 – Via Algarviana, fazendo parte dos seus contínuos objetivos de sensibilização e promoção do interior algarvio, dando a conhecer um «outro Algarve».