Aljezur requalifica acessibilidade pedonal da Praia de Odeceixe

Obra encerra intervenções POLIS no concelho.

A empreitada de requalificação da «Acessibilidade Pedonal à Praia de Odeceixe», promovida pela Câmara Municipal de Aljezur, vai avançar no âmbito da intervenção POLIS.

Esta intervenção visa requalificar e melhorar a circulação pedonal entre os dois miradouros, no acesso à praia, numa extensão de cerca de 200 metros, permitindo assim que os peões circulem com mais segurança e comodidade, no acesso à Praia de Odeceixe.

Os custos da obra serão suportados na sua totalidade por verbas do município de Aljezur, num valor total de 267213,00 euros, sendo o prazo de execução de 90 dias.

Trata-se de «uma estrutura de material reciclado, com um passadiço para a circulação dos peões que permitirá mais segurança, mais conforto e melhores condições de acessibilidade, com pequenos apontamentos de arranjos urbanísticos, iluminação autónoma, constituída por pequenas armaduras LED, ligadas a um conjunto de célula solar e bateria, energias amigas do ambiente».

A cerca de 50 metros, do lado norte, «será instalada uma pequena estrutura que irá impedir o pisoteio na área natural, permitindo um pequeno local/miradouro sobre a praia. Este passadiço terá um circuito de cerca de 200 metros».

A obra encerra um ciclo das intervenções POLIS no concelho de Aljezur, «de requalificação, embelezamento e de criação de mais e melhores condições para os locais e para quem visita o concelho».

Foto: José Coelho Photography.