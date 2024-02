Aljezur acolhe exposição sobre o uso consciente da água

A exposição «A Última Gota_Algarve» apresenta-se no Espaço Multiusos de Aljezur, a partir do dia 9 de março, com entrada gratuita e com o objetivo de sensibilizar para o uso consciente deste recurso hídrico.

«A Última Gota_Algarve» é o nome da exposição que o município de Aljezur recebe a partir de sábado, dia 9 de março, no Espaço Multiusos, na qual são abordados temas como a disponibilidade de água a nível global e local, o stress hídrico e a evolução do estado de seca em Portugal.

A exposição, apoiada pelo Fundo Ambiental, é parte de uma campanha de sensibilização que já percorreu vários municípios do Algarve, visando promover uma mudança consciente nas atitudes e comportamentos relativos ao uso da água.

Através da Estratégia Regional de Educação Ambiental, «estamos perante uma excelente oportunidade para a comunidade e visitantes explorarem a temática da água, ao mesmo tempo que se promove uma maior consciência ambiental», aponta a Câmara Municipal de Aljezur.

Esta exposição é, no fundo, uma experiência onde o visitante é convidado a participar numa iniciativa de aprendizagem ativa.

No espaço haverá ainda uma área de reflexão na qual os visitantes são convidados a compartilhar as suas impressões e comprometer-se com ações positivas.

A mostra inclui ainda outros materiais educativos adicionais, incluindo uma curta-metragem e um jogo de tabuleiro gigante para o público mais jovem.

Esta iniciativa, realizada em colaboração com a Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, estará aberta ao público todos os sábados de manhã, no Espaço Multiusos de Aljezur (EMA), das 08h00 às 13h00, proporcionando uma oportunidade educativa e interativa sobre a importância da conservação da água.

A entrada é gratuita, «e todos são bem-vindos para se juntar a nós nesta jornada de aprendizagem e consciencialização».