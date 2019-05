Algarve continua a ser zona do país com mais bandeiras azuis

Foram galardoadas 352 praias em Portugal com a Bandeira Azul para a época balnear de 2019. Mais 20 do que em 2018. O número de praias com qualidade balnear reconhecida continua a aumentar em Portugal, colocando o país nas primeiras 10 posições do ranking, entre os 44 países que participam nesta iniciativa. O Algarve conta com um total de 88 bandeiras azuis em 2019, somando 84 praias e 4 marinas galardoadas em 13 concelhos.

Para a empresa Águas do Algarve, «esta evolução foi conseguida pelo forte investimento que se realizou no tratamento de águas residuais, por uma gestão mais eficiente das praias e pela alteração de comportamentos potenciado pelo forte empenho das várias entidades na vertente na educação ambiental».

Segundo informa a empresa em nota enviada à imprensa, na sexta-feira, 3 de maio, «em 2018 os investimentos em ativos tangíveis e intangíveis atingiram o valor de 16,08 milhões de euros, correspondente a uma realização de 108 por cento do que estava previsto em orçamento para o ano. Tal como em 2017, foi no saneamento que se concentraram os investimentos realizados em 2018, com especial enfase para as duas grandes empreitadas, a da construção da ETAR da Companheira, no concelho de Portimão, e a ETAR de Faro/Olhão e respetivo sistema elevatório, na zona limite entre os concelhos de Faro e de Olhão. O investimento nestas infraestruturas representou mais de 75 por cento do total do investimento de empreitadas realizado no ano passado».

Também o corrente ano de 2019, «continuará a ser um ano muito importante para a Águas do Algarve, e consequentemente para a região algarvia, estando previsto um total de investimento, de cerca de 13 milhões de euros».

Controlo da qualidade de águas residuais

Também de elevada importância, «está o rigoroso controlo da qualidade que é efetuado às águas residuais do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve. Este é realizado de forma a garantir o cumprimento dos valores exigidos nas Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais, de todas as Estações de Tratamento de Água Residual (ETAR) da Águas do Algarve e respetivos meios recetores e emissários. Para a monitorização da qualidade das águas residuais e meios recetores, o Laboratório da Águas do Algarve utiliza uma rede de amostragem de cerca de 350 pontos de colheita, situados em ETARs, (95 por cento), meios hídricos recetores (cerca de 5 por cento) e um emissário submarino».

Ao longo de 2018, «o controlo da qualidade da água implicou a realização de cerca de 38500 análises, nas áreas técnicas de físico-química (FQ), microbiologia (MB) e biologia (BIO), das quais cerca de 11% foram subcontratadas a laboratórios externos».

A Educação Ambiental

Esta é uma vertente que está intrinsecamente ligada a toda a atividade da empresa. O investimento da Águas do Algarve na Educação Ambiental «tem enveredado pela sensibilização dos mais variados públicos, desde as idades mais jovens, até às idades mais experientes, motivando e informando os consumidores para a adoção de comportamentos mais racionais e eficientes para com o ambiente, com os recursos naturais, e claro, com as nossas praias».

Para breve, e ainda neste mês de maio, «levaremos a cabo a ação Operação Praia Limpa, numa parceria desenvolvida com o Zoomarine e vários outros parceiros regionais. Será no dia 12, entre as 9h30 e as 12h00, envolvendo praias de três concelhos: Silves, Albufeira e Lagoa. Queremos que as praias fiquem livres de lixo (plásticos, filtros de cigarros, latas, restos de artes de pesca, partes de embarcações, pedaços de eletrodomésticos, entre tantos outros). Esta importante ação ambiental pretende unir famílias, amigos e colegas de todas as idades, numa ação de entreajuda, diversão, educação para a sustentabilidade e, claro, de respeito pela Natureza. Para além da recolha do lixo, pretende-se sensibilizar para a manutenção das praias limpas e em bom estado de utilização e partilha com todos», conclui a nota.