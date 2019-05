Algarlinha conta com novos prestadores de serviço

Destinado à recolha seletiva gratuita de resíduos de embalagens recicláveis, porta-a-porta, junto do pequeno comércio, restauração e similares, o serviço efetuado pela Algar, vai ter novos prestadores de serviço já no mês de maio.

Esta medida é justificada «com o objetivo de melhorar o serviço oferecido aos clientes, motivado pelo aumento da produção de recicláveis que se tem vindo a verificar desde o início do projeto, em 2009, e à grande dispersão geográfica da região».

A Algar identificou zonas geográficas distintas e prestadores de serviço para a recolha dos resíduos de embalagem recicláveis, conforme apresentado na tabela seguinte:

Os procedimentos e metodologia do serviço de recolha mantêm-se conforme as condições anteriores:

A Algarlinha procede à entrega de sacos e sinaléticas para que o cliente possa proceder à correta separação e deposição dos resíduos de embalagens recicláveis de vidro, plástico/metal e papel/cartão;

Todo o material recolhido no âmbito do serviço prestado, deverá estar separado e limpo de contaminantes;

As embalagens, sempre que possível, devem ser escorridas e/ou espalmadas, antes de serem colocadas nos sacos coloridos, verde, amarelo e azul, respetivamente;

Os sacos são recolhidos cheios e fechados;

A Algarlinha fará a reposição de mais sacos vazios em troca dos recolhidos.

A Algarlinha vai estar disponível através de novos contactos, em toda a região do Algarve, através do email: [email protected] e da Linha Verde: 800 915 331. O atendimento telefónico funcionará nos dias úteis de segunda a sexta, das 9 às 13 horas no período despertino, e das 14 às 18 horas no período da tarde.

Entre 2009 e 2018 a Algar recolheu junto do comércio, restauração e serviços 34975 toneladas de recicláveis (9935 toneladas de vidro, 7919 toneladas de plástico/metal e 17121 toneladas de papel/cartão). Anualmente os quantitativos têm tido um crescimento médio de 22 por cento nos 3 fluxos.

Fonte da empresa explica que «o aumento verificado nas quantidades recolhidas, nos 10 anos deste projeto, refletem o sucesso da Algarlinha. Resultado que não teria sido possível sem a colaboração ativa de todos os seus intervenientes, desde aderentes, às equipas de recolha e de triagem que asseguram este serviço, com vantagens para o Ambiente e para a região do Algarve».