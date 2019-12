Algar abre célula D do Aterro Sanitário do Barlavento

A Algar iniciou a exploração da célula D do Aterro Sanitário do Barlavento, na quinta-feira, dia 12 de dezembro, evento para o qual a administração da empresa convidou a presidente da Câmara Municipal de Portimão Isilda Gomes, o vice-presidente Filipe Vital, o chefe de Gabinete José Cardoso e ainda do Diretor Geral da EMARP João Rosa.

A construção da célula D é um investimento de 3,6 milhões de euros que já estava previsto no âmbito do projeto inicial do aterro sanitário, com o propósito de ampliar a capacidade de deposição dos resíduos indiferenciados recolhidos nos concelhos do Barlavento algarvio.

Com este investimento espera-se obter um volume de encaixe de 1 milhão de m3 para a deposição de resíduos.

A nova célula conta com as melhores técnicas disponíveis de preservação ambiental, de modo a garantir a impermeabilização dos solos e a proteção dos aquíferos, permitirá fazer a recepção de cerca de 90 mil toneladas de resíduos por ano, prevendo-se um tempo de vida útil em exploração de 10 anos.

De referir que num sistema de gestão integrada, a deposição em aterro é a última opção utilizada sendo que resulta de um plano de proteção ambiental que inclui a monitorização da drenagem adequada de lixiviados; captação do biogás (gases provenientes da biodegradação da massa de resíduos) o qual é encaminhado para valorização energética ou queima; o controlo das águas subterrâneas/superficiais e das alterações topográficas.