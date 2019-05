Alcoutim conclui ETAR de Montes do Rio

O município de Alcoutim concluiu recentemente a Empreitada de Execução da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Montes do Rio.

A intervenção foi objeto de uma candidatura aprovada pelo POSEUR, financiada pelo Fundo de Coesão à taxa de 85 por cento, com um montante elegível de 198010,62 euros.

Este investimento visou a construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com vista ao tratamento das águas residuais geradas pela população residente em Montinho das Laranjeiras, Laranjeiras, Guerreiros do Rio, Álamo e Corte das Donas, segundo informou o município hoje, segunda-feira, 27 de maio.

A operação foi concluída no final de março de 2019, com a entrada em funcionamento da infraestrutura, tendo sido atingidos todos os resultados contratados com a Autoridade de Gestão, nomeadamente uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) construída para servir até 500 equivalentes de população; população adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de águas residuais em baixa de 100 equivalentes de população; uma Estação Elevatória construída; população adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de águas residuais em baixa de 100 pessoas; alojamentos abrangidos com avaliação satisfatória no cumprimento dos parâmetros de descarga de 100 por cento destas localidades.