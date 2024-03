Al-Bio apresenta projeto em Tavira para a sustentabilidade agrícola

A Al-Bio – Associação Agroecológica do Algarve convida agricultores, consumidores e interessados para a apresentação do projeto «MEDadap Tavira: Agroecologia em contexto Mediterrânico».

O evento terá lugar na sexta-feira, dia 15 de março, às 18h00 na Biblioteca Municipal de Tavira e conta com o apoio do município de Tavira.

Este encontro será uma oportunidade para conhecer o programa de atividades da Al-Bio, uma associação de jovens agricultores biológicos, com sede em Tavira, comprometida com a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e biológicas no Algarve.

O projeto «MEDadap Tavira: Agroecologia em contexto Mediterrânico» insere-se no âmbito de protocolo celebrado com o Município de Tavira e surge como um programa reforçado de iniciativas para promover e apoiar métodos de agricultura biológica sustentáveis, práticas ecológicas e regenerativas, com o objetivo de otimizar a eficiência hídrica, minimizar o impacto ambiental e fortalecer a biodiversidade, mas também contribuir na promoção da saúde e bem-estar da comunidade.

Este evento é dirigido a todos os interessados em agricultura sustentável e na promoção da biodiversidade e saúde ambiental da nossa região.

«Esperamos contar com a sua presença para juntos celebrarmos este marco significativo no caminho para um Algarve mais sustentável», diz a Al-Bio, uma associação sem fins lucrativos que reúne agricultores, produtores e preparadores em modo de produção biológica, dedicada à promoção da agroecologia e à proteção da biodiversidade no Algarve.

Programa

18h00 – Boas-vindas por parte dos membros da Al-Bio.

18h10 – Apresentação da Associação e da sua missão.

18h15 – Lançamento do site da Associação.

18h20 – Apresentação do projeto ‘MEDadap Tavira’, respectivos objetivos, outputs, agenda e programa de ações.

18h25 – Testemunhos de agricultores convidados.

18h40 – Intervenção da vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Tavira, Sónia Pires.

18h50 – Convívio e degustação de produtos biológicos locais.