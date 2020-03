A competição nacional do jogo «Aquaquiz», promovido pelo Grupo AdP – Águas de Portugal, está de volta às escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, até dia 27 de março.

No âmbito da educação ambiental, cada vez mais articulada com as disciplinas obrigatórias do currículo escolar, chega a segunda edição da competição nacional do jogo «Aquaquiz», destinada a alunos e professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico de todo o país.

Trata-se de um jogo interativo e pedagógico, disponível online e em aplicação móvel (app) desde o dia 27 de fevereiro, em formato de quiz, com o objetivo de apoiar a educação e sensibilização para o valor da água.

Concebido para ser jogado em ambiente de sala de aula, no formato de «tabuleiro virtual», acessível no sítio da Internet, é composto por um quiz com perguntas sobre as dimensões da água, com matérias dos conteúdos programáticos dos dois ciclos de ensino, agrupadas em quatro categorias: Planeta Azul, Aqua Lab, Fábricas de Água e Uso Eficiente.

Além do «tabuleiro virtual», que pode ser jogado por grupos de dois a cinco jogadores, o jogo está disponível em app para smartphone (iOS e Android), de modo a ser jogado em formato de «Batalha» entre dois jogadores.

Lançado em fevereiro de 2019, o «Aquaquiz» é uma das ferramentas disponibilizadas pelo Grupo AdP – Águas de Portugal para apoiar práticas pedagógicas participativas que promovam o valor da água no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para a segunda edição da competição nacional, acrescentaram-se novas perguntas e foi realizado um upgrade na plataforma para permitir que os professores participem com sugestão de questões para integrar no quiz.

Desde o seu lançamento, o «Aquaquiz» conta já com cerca de 450 escolas inscritas e mais de 3820 utilizadores registados, com um total superior a 30 mil jogos realizados (19400 jogos de tabuleiro e 11431 batalhas) em cerca de 12 meses.