Abacate: nova associação Regenerarte põe governo em tribunal

Recém-criada Regenerarte – Associação de Proteção e Regeneração dos Ecossistemas, deu entrada de uma ação judicial contra o Ministério do Ambiente, enquanto entidade de que depende a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, no dia 24 de agosto.

«Num momento em que o Algarve assiste à maior crise hídrica de que temos memória no passado recente; num momento em que as alterações climáticas são uma realidade que vai fazer-se sentir com especial intensidade em toda a região Mediterrânica; numa altura em que o Algarve deu um sinal de que se pretende preparar para as alterações climáticas e atacar, entre outros, o problema hídrico; quando tudo isto acontece, é intolerável que cresçam, um pouco por todo o Algarve, plantações de espécies, como o abacate, que adiciona stress, ao já muito elevado stress hídrico que o Algarve atravessa», justifica aquele coletivo em nota enviada hoje à redações.

«Negam-nos uma avaliação dos impactes que estas plantações têm no ambiente, na biodiversidade, no território, no solo, na água e na paisagem. Ou seja, com a conivência das autoridades, hectares e hectares de abacate surgem um pouco por todo o lado, em completa roda livre, sem qualquer controlo aparente e sem qualquer fiscalização. Com a presente ação judicial, a associação Regenerarte pretende chamar as entidades públicas à responsabilidade e pretende trazer transparência ao processo de surgimento de monoculturas com graves consequências para o ambiente e, nessa medida, para todos nós», afirma Carl Zimmerling, representante da nova associação.