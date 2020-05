Zoomarine reabre portas a 10 de junho com selo Clean & Safe

Bilhetes têm de ser adquiridos online.

O Zoomarine Algarve reabre ao publico no próximo dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Após uma «abordagem ponderada», o Zoomarine decide pela reabertura do parque zoológico depois ter encerrado devido à pandemia COVID-19, no dia 14 de março.

O parque reabre com novas normas de acesso que incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e o check-in online prévio.

Ao adquirir as entradas no site oficial do Zoomarine, ou ao registar o bilhete de entrada efetuando o check-in, os visitantes garantem a vaga para a data que pretendem visitar. Da mesma forma, o Zoomarine garante que a lotação não ultrapassa um terço da capacidade total do parque.

De resto, o espaço assumiu o compromisso de Clean & Safe, obtendo também a certificação de boas práticas de higiene e segurança atribuída pelo Turismo de Portugal. Foram tomadas diversas medidas, com destaque para a observação de distanciamento social em todos os espaços, o reforço dos procedimentos de higiene e desinfeção de superfícies, de equipamentos e de todos os espaços públicos, bem como a recomendação para que os pagamentos no interior do parque sejam efetuados com cartões contactless/touch free.

Além do uso de máscara e da admissão condicionada de visitantes, o Zoomarine também reforçou a equipa de primeiros socorros, tem um plano de contenção próprio e aprovado pela DGS, está equipado com sistemas de medição de temperatura e reforçou a comunicação com os visitantes, «para que sejam cumpridos os procedimentos sanitários necessários para passar um dia fantástico, repleto de sorrisos, muita magia e educação ambiental em segurança», afirma a empresa.

Os bilhetes têm um custo de 26 euros por adulto e 19 euros por criança ou sénior, devendo ser adquiridos no site oficial.