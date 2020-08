Zoo de Lagos terá Curso de Observação de Aves e visitas para docentes

Atividades decorrem em setembro.

O Zoo de Lagos já prepara o mês de setembro e tem na calha duas atividades, com o foco nos professores e nos interessados na observação de aves.

Assim, no dia 5 de setembro, os docentes estão convidados a «experimentar o novo programa educativo 2020/2021, este ano adaptado com uma modalidade presencial e outra digital.

O programa contempla sessões para professores do pré-escolar e 1º ciclo (das 10h00 às 12h30), do 2º ciclo (das 14h00 às 15h30) e do 3º ciclo e ensino secundário (das 15h45 às 18h30).

A educação ambiental «é uma das ferramentas mais importantes usada no trabalho

dos Zoos da atualidade. Educar os visitantes é uma tarefa essencial para criar

consciencialização e combater os problemas ambientais e extinção em massa. A

educação das gerações futuras acaba por ser fundamental, pois estaremos a formar

futuros decisores», explica o Zoo.

Para além disso, o enquadramento e a componente «fora de sala de aula» cria novos desafios «e estimula a criatividade dos alunos, para pensarem de maneira diferente».

A entrada será gratuita para os professores, mediante comprovativo, e as sessões estão limitadas a 20 participantes.

Já no último fim-de-semana do mês de Setembro (26 e 27 de Setembro), precisamente

antes do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, o Zoo de Lagos fará um curso de introdução à observação de aves, onde os interessados poderão adquirir uma iniciação a esta atividade, com possibilidade de continuação durante o festival.

Os participantes irão ter uma componente teórica, onde serão abordadas temáticas

como a identificação das diferentes espécies de aves, os cuidados a ter, onde e quando podemos observar aves, compreender as dificuldades da atividade e saber como as contornar.

Na componente prática, será feita uma saída de observação a alguns locais de interesse em Lagos e nos arredores.

Este curso tem um valor de 30 euros (normal) ou de 20 euros para «amigos do Zoo». O preço já inclui o bilhete de entrada no Zoo.

Será ministrado em português e inglês, sendo limitado a 20 participantes. A organização recomenda aos interessados que se façam acompanhar dos seus próprios binóculos, «devido às circunstâncias» pandémicas, embora o Zoo «tenha possibilidade de emprestar ao grupo alguns binóculos e um telescópio».