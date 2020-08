Zona Ribeirinha de Portimão acolhe Comício de Verão do PCP

PCP garante que «serão implementadas as necessárias recomendações da Direção-Geral de Saúde».

A Zona Ribeirinha de Portimão recebe hoje, quarta-feira, dia 26 de Agosto, às 21h30, junto ao coreto, o Comício de Verão do Partido Comunista Português (PCP), que contará com a participação de João Oliveira, membro da Comissão Política do Comité Central e deputado à Assembleia da República.

Segundo os comunistas, «a situação económica e social no Algarve continua a agravar-se, sem que exista uma resposta à altura da dimensão dos problemas que estão colocados por parte do Governo PS».

Em Maio, «o Algarve foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento de 202,4 por cento face ao mesmo mês do ano passado, e em Junho 232 por cento. Por outro lado, proliferam os cortes salariais associados ao lay-off, os ordenados em atraso e os atropelos aos direitos dos trabalhadores», lamenta o partido.

Por isso, «os trabalhadores e as populações podem contar com a intervenção e iniciativa do PCP, na defesa intransigente dos direitos e das aspirações dos algarvios. Este comício será mais um momento para afirmar a determinação do PCP na luta por uma vida melhor».

A força partidária garante que na realização do evento «serão implementadas as necessárias recomendações da Direção-Geral de Saúde».