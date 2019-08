Xutos & Pontapés em Sagres para concerto «memorável» e gratuito

Carismática banda portuguesa sobe ao palco em Sagres, na Rua Trovante / Praia da Mareta, no dia 7 de setembro, sábado, às 22h30, com entrada livre.

No ano que celebram 40 anos de vida, os Xutos & Pontapés vêm novamente até ao Algarve para «um concerto memorável que promete arrastar gerações inteiras», para juntas celebrarem canções que já fazem parte da história.

Afinal de contas, «é através dos concertos que a banda fortalece a sua ligação com um público sempre presente à chamada, de braços cruzados em X, a celebrarem a longa carreira dos Xutos no rock».

A energia do grupo em palco, a partilhar as suas canções com o público, faz com que as mesmas sejam verdadeiros hinos um pouco por todo o país, como são exemplos «À minha maneira», «Não sou o único», «Minha Casinha», «Homem do leme», «Contentores», entre muitas outras.

Trata-se de um evento promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, que tem como objetivo «proporcionar momentos culturais acessíveis a todos e simultaneamente apoiar a música portuguesa».