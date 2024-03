VRSA investe meio milhão na pista de atletismo do Centro de Alto Rendimento

O município de VRSA espera atrair 5.000 atletas por ano após um investimento de cerca de 500 mil euros no Centro de Alto Rendimento.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) concluiu a requalificação da pista de atletismo do Complexo Desportivo. A obra está avaliada em cerca de 500 mil euros e o equipamento será agora certificado pela High Athletics, garantindo padrões de qualidade e segurança de nível mundial.

Esta renovação contemplou a substituição total do piso da pista e abrangeu todos os setores, com destaque para os corredores de salto, para os oito corredores principais e as zonas de salto em altura e à vara.

A nova pista espera atrair cerca de 5000 atletas/ano, de quase 50 países diferentes, consolidando o Complexo Desportivo como um centro de referência internacional para o atletismo.

«Com esta esta intervenção estamos a investir no futuro do desporto na nossa cidade e a consolidar Vila Real de Santo António como um destino de excelência para o atletismo e para os grandes eventos desportivos internacionais», afirma o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, que esta manhã visitou a obra acompanhado por Ricardo Cipriano, vice-presidente da autarquia e Álvaro Leal, vereador com o pelouro do Desporto.

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António é um Centro de Treino de Alto Rendimento (CAR) de nível europeu, reconhecido pela Federação Internacional das Associações de Atletismo (International Association of Athletics Federation – IAAF).

É um dos mais credenciados da Europa, pelas infraestruturas que possui e equipamentos complementares de treino que oferece, bem como pela experiência dos seus profissionais.