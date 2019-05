VRSA festeja aniversário da fundação com atividades gratuitas

Vila Real de Santo António assinala, na próxima segunda-feira, 13 de maio, o aniversário da sua fundação, com um programa recheado de atividades com entrada livre, e a habitual sessão solene, durante a qual serão homenageadas personalidades que se destacaram pelo seu mérito.

Na segunda-feira, 13 de maio, feriado municipal, os festejos iniciam-se com o hastear da bandeira, às 9 horas, na Praça Marquês de Pombal.

A Sessão Solene Comemorativa da Fundação de VRSA, no Centro Cultural António Aleixo, durante a qual serão homenageados diversos vila-realenses que se destacaram pelo seu mérito e contributos para o concelho, terá lugar às 10h30.

Durante a cerimónia, serão também entregues diplomas de mérito aos melhores alunos e aos funcionários autárquicos com 18 anos de serviço.

Na tarde de segunda-feira, terá ainda lugar o espetáculo multidisciplinar do encenador João de Brito, Elastic, na Avenida da República, às 18h30. Esta é uma performance que mistura teatro e concerto. O elenco é composto por Diogo Valsassina, Inês Monstro, Jorge Albuquerque e Luís Simões, contando com a consultoria musical de Paulo Furtado, conhecido no mundo da música como The Legendary Tigerman.

Paralelamente ao dia da cidade, o município preparou um programa de iniciativas para assinalar a efeméride, onde se destaca a exposição de fotografias e poemas de autores locais «A Vila Real Àquela», na Biblioteca Municipal, que será acompanhada de uma tertúlia, no sábado, dia 11, às 16 horas.

A história local e do concelho está também presente no programa, nomeadamente através da exposição «Fortificações e Sistemas Defensivos no concelho de VRSA», e da sessão do Arquivo entre Histórias, dedicada às Baterias de VRSA na cartografia militar setecentista, a 31 de maio. Ambas as atividades têm lugar no Arquivo Histórico.

No que se refere ao programa cultural, o cartaz integra o festival «Arte sem Fronteiras», no sábado, 11 de maio, organizado pela Companhia de Dança «Splash», assim como a II edição do espetáculo «Fado Filarmónico» no domingo, 12 de maio, organizado pela Associação Cultural de VRSA.

Além destas atividades, as celebrações da fundação de VRSA contemplam ainda, na sexta-feira, 10 de maio, a apresentação do livro «Educação Motora: realidade, utopia ou distopia», de João Caldeira Romão. Para terminar, a II Maratona de Fotografia pelo concelho de VRSA a ter lugar no sábado, 11 de maio, tal como o Jogo de Veteranos, organizado pelo Lusitano FC.