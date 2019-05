Praia de Monte Gordo tem nova associação de comerciantes

A freguesia de Monte Gordo conta, a partir deste mês de maio, com a «Associação de Comerciantes da Praia de Monte Gordo e outros», que tem como objetivo «ampliar ainda mais a projeção turística e económica» da localidade.

A nova estrutura, já totalmente formalizada e com órgãos sociais eleitos no final de abril, tem como missão defender os interesses dos comerciantes e operadores que desenvolvem atividade naquela zona balnear, e responder às necessidades dos investimentos e negócios gerados com o recém-criado passadiço pedonal.

Pedro Pires, presidente da associação, afirma que a estrutura nasce, em primeiro lugar, «para defender os interesses dos comerciantes junto das entidades responsáveis e da tutela, garantindo a força necessária para a sua representação e projeção».

«Acreditamos que, enquanto associação, podemos ganhar economia de escala e potenciar todo o trabalho de requalificação que tem vindo a ser concretizado na praia de Monte Gordo, medidas que, aliás, fazem parte dos nossos estatutos», acrescentou o dirigente desta nova coletividade.

Além destas metas, a associação pretende intervir ao nível da promoção do destino balnear e das suas atividades económicas, nomeadamente na vizinha Andaluzia (Espanha), aproveitando as linhas de apoio comunitário existentes e ao dispor das associações.

No seu primeiro mês de funcionamento, a Associação de Comerciantes da Praia de Monte Gordo quer dar-se a conhecer às várias entidades que intervêm sobre a praia, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a Junta de Freguesia de Monte Gordo, a Capitania, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal.

No futuro, as metas e projetos «passam por resolver algumas questões geradas com a utilização do passadiço, que representa também um dos maiores investimentos realizados naquela zona balnear, nomeadamente ao nível da segurança, da circulação de bicicletas, da venda ambulante e da sua manutenção».