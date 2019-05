Odiana promove qualidades turísticas do Baixo Guadiana no Minho

A Associação Odiana, através do projeto «Destino Fronteira» irá participar amanhã, quinta-feira, dia 30 de maio, no Fórum de Turismo de Fronteira Europeu e na Expocidades 2019, em Braga.

O território do Baixo Guadiana irá participar em dois eixos fundamentais no que concerne à temática do turismo: o 1º Fórum Internacional dedicado ao tema, e a 5ª Feira de Turismo Internacional – Expocidades.

Trata-se de uma organização transfronteiriça que junta mais de 80 cidades de Portugal e Galiza, decorrendo de 30 de maio a 2 de junho, quarta-feira a domingo, com especialistas em turismo de 8 países diferentes. O objetivo é refletir e promover um novo tipo de turismo que percorra toda a zona de fronteira.

O Fórum pretende discutir o desenvolvimento de um plano de estratégico de turismo de fronteiras e a confluência de programas europeus de turismo. Já a Expocidades conta com 25 stands que divulgam as «possibilidades turísticas» de mais de 30 cidades, com uma oferta focada no turismo de proximidade.

A Odiana, através do stand do Eixo Atlântico irá representar e promover o território do Baixo Guadiana e da Eurocidade do Guadiana, nomeadamente o turismo de natureza e gastronómico, através dos seus produtos promocionais mais recentes, como os vídeos do território, da gastronomia e da Grande Rota do Guadiana (GR15). A par destes eventos a Odiana está neste momento a participar no 7º Comité de Pilotagem do projeto Destino Fronteira em Braga.

A participação da Odiana nestas iniciativas insere-se no projeto «Destino Fronteira, do qual a Odiana é parceira, que pretende uma Estratégia de Desenvolvimento Turístico na Fronteira Ibérica que permita também reduzir os custos de contexto, diminuir as desigualdades territoriais e promover o desenvolvimento sustentável das regiões de fronteira.

Recorde que este projeto foi aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.