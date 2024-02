GNR detém dois suspeitos de tráfico de droga em VRSA

Um homem de 41 anos e uma mulher de 44 foram detidos em flagrante delito por suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida, em Vila Real de Santo António (VRSA), numa ação de fiscalização rodoviária da GNR.

As autoridades policiais detiveram hoje duas pessoas suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida, na sequência de uma fiscalização rodoviária realizada em Vila Real de Santo António (VRSA), anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Trata-se de um homem e uma mulher, com 41 e 44 anos, que foram detidos em flagrante delito após os militares da GNR terem dado ordem de paragem à viatura em que seguiam, na localidade de Hortas, e de terem detetado que o condutor não tinha carta de condução.

Depois, foi encontrada a droga e a arma proibida em sua posse, precisou a GNR num comunicado.

«Na sequência da ação foi efetuada uma busca à viatura e uma revista pessoal de segurança ao condutor e à ocupante do veículo, tendo sido possível verificar que se encontravam na posse de produto estupefaciente e de uma arma proibida, motivo que levou à sua detenção e à apreensão do material», referiu a força de segurança.

A GNR salientou que, após a primeira revista pessoal e ao veículo, foi depois realizada uma busca domiciliária à residência dos detidos, que terminou com a apreensão de 47 doses de haxixe, 32 de cocaína, 11 de heroína e oito de liamba, assim como de três telemóveis, uma balança de precisão, uma faca de abertura automática, sacos para individualizar a droga e 159 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de VRSA, indicou a GNR, sublinhando que na operação foram empenhados meios de reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tavira e um binómio cinotécnico de deteção de droga do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Faro.