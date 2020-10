VRSA oferece mais máscaras reutilizáveis à população

Cada munícipe terá direito a uma máscara reutilizável.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) volta a distribuir, durante o mês de outubro e de forma totalmente gratuita, uma máscara reutilizável para cada munícipe, através do projeto «máscara solidária».

Com esta medida, a autarquia pretende contribuir para a segurança de todos os vila-realenses e travar a propagação da infeção por todo o concelho.

A máscara é certificada pelo Citeve e suporta até cinco lavagens (uso geral – nível 3), podendo ser levantada, a partir do dia 6 de outubro, no ponto de recolha disponível em cada uma das três freguesias do concelho.

Segundo Conceição Cabrita, autarca de VRSA, «são mais 20 mil máscaras, uma por cada munícipe, que vão contribuir para a segurança de todos. Tal como temos defendido, o uso generalizado de máscara é, neste momento, um dos melhores recursos que temos ao nosso alcance para travar a propagação da COVID-19».

Em Vila Real de Santo António, o levantamento da máscara poderá ser efetuado na Câmara Municipal. Em Monte Gordo, o ponto de entrega será no Centro Comunitário (espaço da Casa do Avô), enquanto na freguesia de Vila Nova de Cacela, a distribuição será feita no mercado municipal. Em todos os locais, o ponto de atendimento estará aberto de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 13h00.

Em paralelo à distribuição das máscaras, a Câmara Municipal iniciou uma nova campanha de prevenção da COVID-19, tendo igualmente reforçado a sinalética de aviso sobre etiqueta respiratória e apelo ao distanciamento social nas escolas, mercados, espaços municipais e zonas comerciais.