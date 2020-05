VRSA tem transporte escolar gratuito para alunos do ensino Secundário

Horários foram articuladores com a direção do Agrupamento de Escolas de VRSA.

O município de Vila Real de Santo António disponibiliza, a partir de hoje, segunda-feira, 18 de maio, transporte escolar gratuito para todos os alunos do 11º e 12º anos de escolaridade, residentes nas freguesias de Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

O transporte será efetuado com recurso a viaturas municipais, até ao término das atividades letivas presenciais, e será realizado em total cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde no que diz respeito às medidas de prevenção e controlo da propagação da COVID-19, sendo assegurada a desinfeção dos autocarros após cada trajeto.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «esta medida assegura que as deslocações diárias dos alunos das freguesias e localidades mais distantes da escola secundária possam ser efetuadas em condições de segurança e com horários articulados, respondendo assim às preocupações dos pais e encarregados de educação».

Os horários do transporte municipal foram definidos em articulação com a direção do Agrupamento de Escolas de VRSA, de modo a limitar a permanência dos alunos na escola ao estritamente necessário, evitando assim aglomerações no estabelecimento de ensino.

Os alunos que irão usufruir deste transporte deverão estar munidos do cartão de cidadão e máscara de proteção individual, não sendo necessário qualquer outro documento, uma vez que todos os estudantes foram individualmente contactados pelos serviços municipais.

De forma a assegurar o cumprimento de todas as regras de higiene, segurança e distanciamento entre os utentes, o transporte é diariamente efetuado com a presença de um vigilante.