VRSA recebe primeiro posto de carregamento de veículos elétricos

Está prevista a existência de mais um posto durante o ano de 2020.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) já dispõe do primeiro posto de carregamento de veículos elétricos. O equipamento está localizado na Rua Nova de Lisboa, em Monte Gordo, perto da Junta de Freguesia, «permitindo um acesso fácil a partir da EN125».

O posto inclui duas tomadas de carregamento semi-rápido com uma capacidade de 22kWh cada.

Esta instalação resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de VRSA e a MOBI.E, em colaboração com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito do programa nacional que visa dotar todos os concelhos do país com este tipo de infraestruturas.

Durante o ano de 2020, a autarquia conta ter outro posto de carregamento rápido a funcionar na Avenida Ministro Duarte Pacheco, em Vila Real de Santo António.

A utilização do posto de Monte Gordo será gratuita durante um tempo de fase experimental, dado estar inserido num projeto-piloto a nível nacional. Depois, «será concessionado por uma empresa credenciada para venda de energia», explica a autarquia.

A MOBI.E é uma empresa pública que, por indicação da tutela, assegura a gestão dos fluxos energéticos e financeiros resultantes das operações da rede de mobilidade elétrica. Possui uma rede composta por postos de carregamento para veículos elétricos, maioritariamente situados em espaços de acesso público.