O município de Vila Real de Santo António (VRSA) vai dar continuidade, a partir de outubro, ao projeto «Diabetes em Movimento», desenvolvido em parceria com a Direção-Geral da Saúde.

O programa é desenvolvido através de uma parceria entre a Divisão de Desporto e Saúde da autarquia e o ACES ALGARVE III.

As sessões de exercício são gratuitas e decorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h30 às 12h00, no Pavilhão Ilídio Setúbal, e são monitorizadas por fisiologistas e por enfermeiros.

A medida constitui um programa comunitário, de exercício físico, para pessoas com diabetes tipo 2, sendo os participantes sinalizados através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente Centros de Saúde ou Unidades Hospitalares onde é realizado o seguimento clínico da diabetes.

As sessões envolvem vários tipos de exercício físico (aeróbio, resistido, de agilidade, equilíbrio e de flexibilidade) e atividades de educação para a saúde e para a cidadania. Pretende-se que os utentes obtenham mais saúde e melhor atividade física no final da intervenção, pelo que todas as sessões de exercício serão monitorizadas por um enfermeiro.

A dose semanal de exercício físico deste programa foi testada como ferramenta terapêutica para o tratamento da diabetes tipo 2, sendo todos os participantes acompanhados clinicamente através do controlo da glicemia capilar, da pressão arterial e da intensidade do esforço.

Sobre o programa «Diabetes em Movimento»

A valência faz parte do Plano Nacional de Saúde da Direção-Geral da Saúde e integra ainda um conjunto de orientações alinhadas com as estratégias de intervenção do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e para a Diabetes.

A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país e a atividade física é um dos pilares do tratamento, já que permite a melhoria do controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida.

É diabético tipo 2? Está interessado em participar?

Contacte o seu médico de família ou dirija-se à Divisão de Desporto e Saúde da Câmara Municipal de VRSA, no Pavilhão João Ilídio Setúbal (Complexo Desportivo). Pode também contactar-nos através do telefone 281 510 960.