VRSA oferece máscaras a todos os residentes do concelho

Serão distribuídas cerca de 20 mil máscaras.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) vai distribuir, ao longo do mês de maio e de forma totalmente gratuita, uma máscara reutilizável para cada munícipe, através do projeto «máscara solidária».

Com esta medida, a autarquia pretende «contribuir para a segurança de todos os vila-realenses e travar a propagação da COVID-19, nomeadamente durante as fases de desconfinamento que se seguem».

A máscara pode ser levantada mediante a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, sendo disponibilizados pontos de recolha nas três freguesias do concelho.

Em Vila Real de Santo António, o levantamento da máscara poderá ser efetuado na Câmara Municipal, enquanto em Monte Gordo o ponto de entrega será na Junta de Freguesia. Já na freguesia de Vila Nova de Cacela, a distribuição será feita no mercado municipal e no posto de turismo da praia da Manta Rota. Em todos os locais, o ponto de entrega estará aberto das 9h30 às 13h00.

Conceição Cabrita, presidente da autarquia, afirma conhecer «as dificuldades que todos temos sentido para comprar máscaras. Seja pelo preço elevado, seja pela escassez deste material no mercado. Não poderíamos ficar indiferentes, por isso assumimos este gesto como um sinal de responsabilidade social».

«São 20 mil máscaras, uma por cada munícipe, que, acreditamos, vão contribuir para a segurança de todos e ajudar-nos a superar os desafios que se seguem», prossegue a edil.

Em paralelo à distribuição das máscaras, a autarquia de VRSA irá lançar uma campanha solidária de recolha de bens alimentares.

Neste sentido, «apela-se a todos os munícipes que, no ato de levantamento da máscara, possam contribuir, se assim o desejarem ou puderem, com a doação de um bem alimentar que irá ajudar as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho (IPSS) a auxiliar quem mais precisa».