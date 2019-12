VRSA integra Rede de Cidades Europeias «Sabor Sul»

O município de Vila Real de Santo António irá integrar, no próximo dia 11 de dezembro, quarta-feira, a Rede de Cidades Europeias «Sabor Sul» [Sabor Sur].

A iniciativa faz parte do calendário de atividades da Eurocidade do Guadiana e do projeto EuroGuadiana 2020 e tem como objetivos fomentar a inovação empresarial em alimentação e hotelaria, promover a criação de um catálogo de produtos e serviços de interesse para o mercado e incentivar o encontro entre empreendedores e empresários, promovendo a produção e venda conjunta de produtos e bens regionais.

A cerimónia de entrada do município de Vila Real de Santo António terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA, às 12h00, e incluirá uma sessão de showcooking com os chefs convidados Paco Méndez e Marco António Belo.

A rede «Sabor Sul» é composta por universidades, autarquias de Portugal e Espanha, centros tecnológicos de alimentação e informação, associações de empresários e centros de estudos e formação.

Em VRSA, a sessão de showcooking irá contar com a participação de assistentes e representantes da rede e dos territórios representados, sendo complementada com rondas de perguntas. Os pratos confecionados serão unicamente elaborados com matérias-primas locais.

O projeto «Sabor Sul» incorpora um Laboratório para a Inovação Empresarial nos Mercados Transfronteiriços de Alimentação e Hotelaria e é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg Portugal – Espanha.