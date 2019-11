VRSA inicia processo de atualização e revisão de rendas

Medida vem na sequência da revisão dos diplomas reguladores de habitação social.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) iniciou o processo de atualização e revisão das rendas das habitações propriedade do município.

«A medida visa promover uma maior equidade e justiça nos pagamentos efetuados pelos agregados familiares e dá cumprimento ao regime legal do arrendamento apoiado para habitação, o qual se encontra em vigor desde 2015, mas ainda não tinha sido aplicado», explica a autarquia.

«De forma a não prejudicar as famílias», a Câmara Municipal de VRSA irá aplicar estas atualizações de forma faseada.

No primeiro ano, o montante da renda corresponderá ao da renda anterior, acrescido de um terço do valor do aumento verificado. No segundo e terceiro anos, ao montante da renda praticado em cada um dos anos anteriores é acrescido mais um terço do aumento.

Com estas medidas, «a autarquia evita que as famílias sofram aumentos bruscos de rendas, faseando a implementação dos valores atualizados a todos os arrendatários que estejam em condições de beneficiar deste regime».

Para simplificar os procedimentos administrativos em benefício dos particulares, a aplicação será automática, dispensado a apresentação de requerimento próprio.

Esta medida entrará em vigor a 1 de janeiro de 2020, uma vez que o Município, nos últimos anos, apenas aplicou a atualização anual prevista no nº 2 do artigo 1077º do Código Civil, a qual se encontra associada ao índice de inflação, não tendo promovido a atualização de renda com base na composição ou nos rendimentos do agregado familiar.