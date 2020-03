VRSA inicia lavagem e desinfeção das ruas por todo o concelho

Também haverá um aumento da frequência da lavagem dos contentores e zonas adjacentes.

O município de Vila Real de Santo António iniciou na segunda-feira, 23 de março, a lavagem e desinfeção preventiva da ruas e avenidas de todas as freguesias do concelho, de forma a minimizar os riscos de contágio da COVID-19.

A higienização de espaços públicos irá também incidir em equipamentos de uso público e mobiliário urbano, assim como em espaços considerados prioritários como as ruas pedonais ou os acessos aos mercados, farmácias e supermercados.

A limpeza das ruas será efetuada duas vezes por semana «e as ações não apresentam riscos para a circulação de pessoas e de animais de companhia, desde que respeitadas as distâncias de segurança e cumpridas as normas indicadas no local».

Na mesma linha, a autarquia acordou com a Ecoambiente, empresa responsável pela recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no concelho de Vila Real de Santo António, o aumento da frequência da lavagem dos contentores e zonas adjacentes.

«Com estas medidas, acreditamos estar a contribuir para um reforço da prevenção da infeção COVID-19 no nosso concelho, pelo que desenvolveremos todos os esforços para prosseguir estas ações e para adquirir os produtos necessários para a correta desinfeção dos espaços públicos», afirma Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA.

Não obstante este esforço, o município de VRSA apela para que toda a população «efetue a correta deposição dos resíduos nos contentores, de preferência ao final do dia, tendo sempre o cuidado de fechar bem os sacos do lixo, assim como a tampa do contentor».

Da mesma forma, alerta-se «para que todos os resíduos de pessoas infetadas com COVID-19 (ou com essa suspeita) sejam colocados em sacos de lixo resistentes, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade. Estes sacos devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e depositados no contentor de lixo comum».