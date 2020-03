VRSA implementa medidas extraordinárias a partir de hoje

Em paralelo à ativação do Plano de Contingência Interno do Município de Vila Real de Santo António (VRSA) para a prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus – COVID-19, a Câmara Municipal de VRSA irá implementar, a partir de hoje, sábado, dia 14 de março, um conjunto adicional de medidas temporárias e excecionais para minimizar a propagação do vírus quer entre os funcionários e colaboradores municipais, quer entre a população do concelho.

Assim, até ao próximo dia 29 de março, a autarquia de VRSA irá implementar as seguintes medidas adicionais para minimizar os riscos de transmissão do COVID-19:

Proceder ao encerramento temporário de todas as infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais municipais, nomeadamente: Biblioteca Municipal, Centro Cultural António Aleixo, Arquivo Histórico Municipal, Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela e Complexo Desportivo Municipal (Pavilhão Ilídio Setúbal, nave desportiva, estádio, campos de jogos, piscinas, balneários, polidesportivos);

Efetuar o encerramento e suspensão temporária dos seguintes serviços e equipamentos: Casa do Avô, Espaços Internet, autocarro social, transportes coletivos, postos de turismo e escolas;

Cancelar todos os eventos desportivos e culturais organizados pelo município ou com realização em espaços municipais;

Cancelar todas as feiras e mercados (nomeadamente o mercado mensal de Vila Nova de Cacela);

Reduzir o atendimento presencial ao público nos serviços municipais, passando este apenas a ser efetuado entre as 9h30 e as 12h30 (sempre que possível, deverá ser privilegiado o atendimento não presencial, disponível através de telefone ou correio eletrónico);

Todas as pessoas que se dirijam ao atendimento ao público só poderão aproximar-se da secção respetiva quando chegue a sua vez e seja chamado pelo funcionário que irá atender. Durante a espera, todas as pessoas deverão permanecer junto à entrada do edifício sede, no lado nascente (Rua da Princesa), no local mais próximo do exterior;

Suspender as atividades complementares à ação educativa (nomeadamente visitas de estudo) promovidas pelo Município ou com recurso ao transporte da autarquia;

Realizar as reuniões dos órgãos autárquicos à porta fechada;

Cancelar todas as reuniões com entidades ou particulares externos ao município.

Irão manter-se abertos ao público (até nova avaliação) os seguintes serviços / equipamentos:

Mercados Municipais de Vila Real de Santo António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela;

Parques de autocaravanas;

Cemitério Municipal;

Balneários públicos;

Edifício sede da Câmara Municipal;

Edifício da Soliva.

Durante este período, o município de VRSA solicita a colaboração de todos os munícipes para combater a propagação do vírus e apela para que toda a população esteja verdadeiramente sensibilizada para seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente as regras básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias.

Estas são medidas de exceção, pelo que a Câmara Municipal de VRSA reforça a necessidade para que toda a população siga as recomendações emanadas pela Direção-Geral da Saúde ou pela linha «Saúde 24» (disponível através do número 808 24 24 24), apelando ao bom senso e à serenidade no que diz respeito a este assunto.

Todo este conjunto de medidas poderá vir a ser alterado por motivo de agravamento das condições sociais provocadas pela situação de pandemia.